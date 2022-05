Paule FAUQUENOIT

Progresser a toujours été et reste mon objectif principal, c’est pourquoi, j’ai évolué dans des emplois diversifiés dans le domaine du bâtiment et de l’agroalimentaire.

Disposant d’une expérience significative de 25 ans en tant qu’assistante de gestion dans le secteur du bâtiment, j’ai acquis la maitrise notamment des logiciels Ciel et Batigest. Outre mes connaissances et mes compétences dans ce domaine d'autres qualités sont inévitablement nécessaires. Aussi, un poste d'ASSISTANTE exige, selon moi, une organisation efficace et un goût naturel du contact et du relationnel. Cela me ressemble au quotidien, c'est un atout supplémentaire que vous recherchez peut-être.

L’évolution normale de ma carrière est de pouvoir concentrer toutes les connaissances et compétences acquises au fil des années au profit d’une seule entreprise.

Je me tiens à votre disposition pour vous rencontrer et vous fournir tout détail complémentaire.



Mes compétences :

Autonomie professionnelle