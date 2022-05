Paule GERHAUSER

Sophrologue, référencée en tant que telle par l'Association France Parkinson et le réseau Mémoire Aloïs, j'anime des séances, individuelles ou en groupe, à Paris et proche banlieue.



Je propose l'apprentissage de techniques qui utilisent entre autres la respiration, la visualisation et l'activation du positif pour permettre d'apprendre à mieux gérer son stress et ses émotions.



De ce fait, la sophrologie aide à apaiser son quotidien.



Au fil des séances, l'intégration progressive de la conscience de son corps dans l'instant, la réduction de l'anticipation négative et le développement de sa part de positif vont se mettre en place.



Se détendre pour atténuer l'effet des blocages, travailler sa concentration, relâcher le corps, déployer l'estime de soi, redécouvrir et stimuler ses capacités, programmer un sommeil réparateur, aller à la rencontre de ses valeurs, les faire grandir, encourager son corps à bien fonctionner en lui apportant toute la bienveillance qu'il mérite…. Chacun trouvera les outils qui correspondent à ses besoins et pourra devenir acteur pour améliorer sa qualité de vie et son quotidien, le but étant de devenir autonome grâce aux entrainements.