Paule LEBOUHELLEC

Bonjour a vous tous!!!

Je m appelle paule Le bouhellec et j ai 26 ans.

Je recherche un poste chez une grande marque (cloé, pierre cardin, DG, Chanel ...) toute les grande entreprise qui font de la maroquinerie.

Si possible en tant que traductrice ou pour faire les contrôles de qualité sur les differentes pièces en cuir.

J'ai travaillé en Espagne pendant plusieurs mois.

J'ai envie de nouvelle chose et de nouvelle expérience (banque, automobile, habillement. ...)

J'ai plusieurs loisir comme les voitures (rallye, tunning, ...), la mode et cosmétiques mais pour tous ceci il faut des sous et j'aime en gagner beaucoup. Donc pour me résumer j'aime la compétition et objectif.

Je suis prête à me déplacer voir déménager si il faut



Mes compétences :

Sérieuse

Minutieuse dans mon travail

Respectueuse et soigné

J ai grandi dans un monde artistique (association