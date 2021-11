Paule MANDENGUE

As a young engineer, I have always been attracted by the unknown .To learn and to develop solutions that make life easy around me is a real goal for me.I have always loved working hard and I have a sharp look at my results.I used to say to myself 'always give your best in achieving all your tasks .To be part of an enterprise that gives me a real career is my pride.I know I am an unsatisfied human being, but is it not in our nature to always want to achieve the best? And I strongly believe that in our country, maintaining the desire for innovation will be a way out of poverty and will give more chances to our future generations.

En tant que jeune ingénieur , j'ai toujours été fascinée par l'inconnu.Apprendre et developper des solutions qui rende facile le quotidien de mon entourage est au centre de mes objectifs.Je suis une travailleuse acharnée ayant un regard pointu sur mes résultats. J'ai coutume de me dire :"donnes ton meilleur dans la réalisation de tes taches".faire partie d'une entreprise qui me donnerais l'opportunité de batir une vraie carrière serait une fierté pour moi.Ma certitude reste cependant que dans mon pays , maintenir le désir d'innovation serai une issue pour éradiquer la pauvreté et donnerais de meilleures chances aux générations futures



Mes compétences :

Microsoft Windows server 2008

3G Networks

Symfony2 , php , html , pascal orienté objet , joo

configuration de base des réseaux informatiques et

Microsoft Visio

Microsoft Access

Macromedia Dreamweaver , artisteer , photoshop et

web Data Mining

Audit

4G Networks

2G Networks