Paule MBONG

Jeune camerounaise passionnée de droit, j'ai une formation en contentieux international et droit des affaires. Grâce à divers stages et emploi dans des structures publiques et para publiques, j'ai acquis une véritable expérience de la fonction de juriste, tant en ce qui concerne le traitement et le suivi du contentieux, la rédaction et la gestion des contrats que la mise en application et le suivi des normes et recommandations dans des secteurs sensibles. En outre, j'ai développé de réelles aptitudes dans les domaines administratif et des ressources humaines, grâce à mon emploi actuel.

Je souhaiterai évoluer au sein d'une équipe de professionnels, dans un milieu multiculturel, susceptible de me permettre de valoriser ma formation académique, mais surtout de mettre en exergue mon potentiel.



