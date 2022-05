Paule Mormina - Pianiste , je me produis principalement en formation de musique de chambre et accompagne musiciens, chanteurs et danseurs. J'ai l'opportunité de jouer dans des évènements culturels et promotionnels : la marque Jaeger- Lecoultre à l'opéra Garnier, concert " jeunes talents" à l'embarcadère de Lyon, journée du patrimoine à la collégiale de Montmorency, ministère de la culture italien au musée San Marco (Florence), musicales de Normandie...



Depuis quelques années je m'intéresse à l'accompagnement de la danse. De ce nouveau partenariat et de mon intérêt pour tout ce qui touche à l'art sont nés l'envie de créer des spectacles mêlant différentes disciplines (musique, danse, théâtre et arts plastiques). Pour répondre à cette aspiration, j'assure la direction artistique de la nouvelle association Calli'Arte.



Mon attente est de nouer des liens avec des producteurs d'évènements et des artistes de tout horizon afin de nourrir mes projets et mon envie de créer.



Au plaisir d'échanger.



