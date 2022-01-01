Paule R.marlaine AKINGANE OLLIANG

EGCA ET SATRAM PORT-GENTIL
- RESPONSABLE LOGISTIQUE ACHATS
2010 - maintenantPRESENTATION DES INDICATEURS DE PERFORMANCES SOUS FORME DE RAPPORT D'ACTIVITE.
SUIVI DES CERTIFICATIONS VERITAS ASSURANCES (CODE COULEUR A JOUR APPLICABLE AUX ENGINS DE LEVAGE) POUR LES EQUIPEMENTS ROULANTS.
CERTIFICATION DE JAUGEAGE ET CODE COULEUR A JOUR POUR LES CITERNES.
PLAQUE CSC ET CODE COULEUR A JOUR POUR LES CONTAINERS.
CARTE GRISE,ASSURANCE,VISITE TECHNIQUE POUR LES VEHICULES LEGERS.
RESPECTER LA NORME AIEA EN SON CHAPITRE 5 RELATIF AU TRANSPORT DES MATIERES IONISANTES POUR LES SOURCES RADIOACTIVE.
ETABLIR DES FICHES DE DONNEES SECURITE POUR LES PRODUITS CHIMIQUES (SOLIDES ,LIQUIDES,GAZEUX)
EGCA-SATRAM PORT-GENTIL
- ACHETEUSE
2006 - 2010RECEPTION DES DEMANDES D'ACHATS ,GESTION ET ETABLISSEMENT DES COMMANDES,NEGOCIATIONS DES PRIX DES ARTICLES,VERIFICATION DE LA CONFORMITES DES ARTICLES LIVRES EN QUANTITE ET EN VALEUR ,ETUDES STATISTIQUES DU VOLUME OU DU NOMBRE DES DEMANDES D'ACHATS ENREGISTRES PAR JOUR, SEMAINES , MOIS ET ENFIN EN UNE ANNEE PAR SEVICE TRAITE APRES CHAQUE TROIS MOIS PRESENTATION DES INDICATEURS DE PERFORMANCES SOUS FORME DE RAPPORT
GSMP PORT-GENTIL
- GESTIONNAIRE DE PAIE
2004 - 2004TRAITEMENT SALARIAL SUIVI DES DOSSIERS DU PERSONNEL