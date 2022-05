Paule SIMON

Je m'intéresse depuis de nombreuses années à l'ostéopathie dentaire et crânienne à visée préventive et curative générale ainsi qu'au diagnostic posturologique.



Après une formation classique en dentisterie, j'ai suivi des cours postuniversitaires en parodontologie, occlusodontie et implantologie.



Cependant toutes ces formations ne considéraient pas le patient dans sa globalité physique, psychologique et spirituelle.

C'est alors que j'ai suivi une formation en dentisterie holistique qui m'a permis de pratiquer l'ostéopathie dentaire et crânienne, de me perfectionner en homéopathie, d'appréhender la géobiologie sacrée, de découvrir la naturothérapie, et plus en particulier l'aromathérapie. En dernier lieu, j'ai suivi une formation en massage traditionnel chinois avec un médecin chinois formé en Chine.

J'ai dès le départ appliqué ces préceptes dans mon cabinet, où je ne posais aucun amalgame dentaire. Après avoir déménagé pour raison familiale, je n'ai pas repris d'activité libérale mais salariée afin de privilégier mon rôle de maman, tout en continuant d'avancer dans ma pratique en dentisterie "douce".



Comprendre l'implication de notre chemin spirituel et humain dans nos maladies est pour moi le meilleur moyen de Vivre enfin libres et ouverts à la communication entre nous, sans jugement et dans l'accueil de nos différences , ce qui ne veut pas dire avec complaisance . Peut être est-ce ma formation de professeur de yoga qui m'a vraiment révélé la valeur de l'ascèse sur tous les aspects de notre vie, et j'ai constaté bien souvent que la limite à notre guérison physique se situe dans notre limite à abandonner ce qui nous encombre. Je m'arrête là car je suis loin d'avoir la prétention de détenir la vérité en ce qui concerne notre vie sur terre et d'autres en ont parlé bien mieux que je ne pourrai le faire.



En tant que thérapeute, je n'envisage pas de travailler sans correspondants, car en effet le patient , selon son chemin de vie et sa capacité à le gérer a besoin de différents thérapeutes à différents moments et la médecine allopathique y trouve bien sûr aussi sa place.



Voilà pourquoi j'ai décidé de réorrienter ma pratique en créant un cabinet d'énergétique dentaire pure utilisant chacune des spécialités que j' ai apprises pour permettre à un plus grand nombre de patients d'avoir accès à ce type de soins.

Le but de ma pratique reste essentiellement préventif afin d'éviter d'arriver à la maladie, dont fait partie l'atteinte carieuse, mais s'adresse aussi à tous ceux qui souffrent de la perte d'un organe dentaire et qui désirent rééquilibrer leur bouche avant la pose d'une prothèse amovible de remplacement ou d'un implant pour éviter la survenue des problèmes à distance sur les organes reliés. Les enfants avant et

pendant traitement orthodontique sont aussi concernés.



Mon activité se partage entre Paris, Reims et Metz.



Mes compétences :

Aromathérapie

Dentisterie

Homéopathie

Médecine

Médecine Traditionnelle Chinoise

ostéopathie

Posturologie

Psychologie

Réflexologie