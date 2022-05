Je suis Paulel kamissokho, étudiante en master 2 Management de la Qualité à ENSUP' Afrique. Je suis titulaire d'un master en audit à la FASEG. Je suis à la recherche d'un emploi, je possède des connaissances audit et contrôle de gestion, en comptabilité, en finance, en fiscalité, en marketing, et aussi en informatique. Mon ambition s'est d'apporter mon savoir et faire carrière dans le domaine de mes aptitudes. Je suis ouverte dynamique et très motivée. J'accorde aussi beaucoup d'importance au travail. Je suis à l’écoute d'une éventuelle opportunité.



