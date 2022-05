Paulette CAIRO

Bonjour et merci pour votre visite sur mon profil,



Je suis actuellement en recherche d'emploi. Mon parcours professionnel est différent , en effet j'ai travaillé dans le monde de l'hôtellerie pendant plus de 10 ans, à Eurodisney, en Angleterre pendant 5 ans environ puis en France. Ayant eu envie d'aventure j'ai bifurqué vers le commerce tout d'abord chez Hardridge ( Magasin de chaussures), qui fut de courte durée puis je me suis installée chez Delsey Factory Store pendant 4 ans. Une belle opportunité s"est présentée à moi et je suis retournée dans l'hôtellerie .



Mes compétences :

Commercial

Flexible

Hôtellerie

Luxe

Mode

Sérieuse

Vêtements