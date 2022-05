J ai 71 ans je mesure 1,60 j'ai des cheveux blonds j'aime la nature les animaux et particulièrement la danse de salon je suis en retraite et je suis bénévole dans plusieurs associations je suis de nature gaie joyeuse j aimerais trouver un danseur pour continuer ma passion et la vivre pleinement si tu as des fourmis sous les pieds si tu aimes danser j'aimerais te rencontrer