Paulette DONGMO MAFOGUEFO

Bientôt diplômée de l’ENSIM (École Nationale Supérieure d’Ingénieurs du Mans), je suis à la recherche d'un emploi stable qui me permettrait de mettre en profit la formation que j'ai reçue. Je suis actuellement en stage de fin d’études à AIRBUS HELICOPTERS et la formation reçue lors de mon cursus me permettra de répondre aux attentes requises pour tout poste exigeant des connaissances en Acoustique et Vibrations. De plus, les nombreux projets que j’ai pu réaliser, ainsi que mon stage de fin d’études, m’ont permis d’affiner ma rigueur dans le travail, d’apprendre à être plus autonome, d’acquérir de bonnes qualités relationnelles et de développer mes capacités d’adaptation.



Mes compétences :

Matlab

Solidworks

RDM

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Excel

LabVIEW

CATIA

VA One

LMS Virtual_Lab

PIAMCO/ICARE

Comsol Multiphysics