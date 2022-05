Paulette KOUADIO

Je suis titulaire d'un master 2 en Management des Affaires financières option Bancassurance pour lequel je suis à la recherche un stage pour valider mes acquis.

Je suis également titulaire d'un diplôme d'ingénieur en assurances et possède également une expérience de 5 ans dans divers métiers de l'assurance. Ce master 2 m'a permis d’acquérir une double compétence et d'approfondir mes connaissances dans le domaine de la gestion du patrimoine, des techniques d’assurances et bancaires.



Mes différentes expériences professionnelles m’ont conduit dans des secteurs variés de l’assurance avec les clients particuliers, les intermédiaires d’assurances, mais également avec de grandes entreprises exerçant dans divers domaines d’activité. Cette collaboration s’est matérialisée par des offres diverses en fonction des besoins de l’entreprise et de leur personnel.



Ces responsabilités m’ont permis d’acquérir des qualifications techniques et une expérience commerciale à savoir : entretien des relations avec la clientèle, suivi du portefeuille client, prospection de nouveaux marchés, vente des produits d’assurances, suivi des ventes réalisées etc...

Je suis donc polyvalente, opérationnelle immédiatement et favorable à toute mobilité nationale ou internationale.



Mes compétences :

Assurance

Bancassurance

Banque