Paulette NANFACK

Je suis NANFACK KANA Paulette, jeune camerounaise dynamique, titulaire d'un Master 1 en comptabilité contrôle audit. Je suis actuellement employée en tant qu'auditrice junior dans un EMF de la place.

Mon objectif est d'intégrer une société où je pourrais déployer mon savoir, savoir être et savoir faire.



Mes compétences :

Contrôle et audit interne

Etablissement des états financiers (bilan, grand-l

Comptabilité analytique

Fiscalité

Comptabilités spéciales (bancaire, assurance, hôte

Evaluation et analyse de la rentabilité d'un proje

Gestion de la trésorerie