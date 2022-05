Paulette Pompilio PRESIDENTE DG - FONDATRICE

TELESURVEILLANCE MEDICALE

TELEMEDECINE LYON met son réseau de médecins à votre disposition pour valoriser la télésurveillance médicale

Offrir un service médical permanent

le médecin de la régulation médicale s'appuie sur le dossier médical du patient préalablement rempli par le médecin référent du patient afin de pallier à l'urgence en téléassistance médicale

le service est disponible toute l'année 24 h / 24 h

La coordination des équipes pluridisciplinaires sont en lien direct avec tout le dossier médical du patient en cinq minutes sans le moindre appel téléphonique

MEDICALISER : le médecin de la régulation analyse les données de l'appel

FIABILISER : Analyse les événements en fonction du dossier et des données médicales préalablement complétées par l'équipe de coordination du soin du patient

OPTIMISER : Réponse est graduée pour la transmission aux services urgences

SMUR / SAMU / POMPIERS / SOS MEDECINS / AMBULANCIERS

afin que la prise en charge du patient en soit plus efficace et plus rapide

Sans en omettre l'arrivée aux urgences des structures hospitalières et à l efficacité des examens qui ne seront plus à refaire et qui ont tous été d'ores et déjà fait au préalable sur prescriptions médicales



Mes compétences :

DIRECTEUR GENERALE

DIRECTEUR JURIDIQUE

DIRECTEUR INGENIERIE

CADRE DE SANTE

DIRECTEUR TECHNIQUE

DIRECTEUR DROITS DES AFFAIRES ET DES ENTREPRISES

DIRECTEUR DROIT DU TRAVAIL

DIRECTEUR FINANCIER