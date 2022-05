Paulette YAMBO

Étudiante en Master 2 Marketing / Data en alternance à la Société Générale, je suis actuellement à la recherche de ma future expérience dans le monde du travail dans le secteur de la communication.



Ma fonction actuelle au sein de la Société Générale me permet de réaliser différents supports pour l’équipe dans laquelle je travaille. Ce sont entre autres des présentations Powerpoints diffusées lors d’événements, des livrets distribués à des invités, des newsletters, des affiches et bien d’autres documents..

Ces aspects de mon travail que sont le graphisme et principalement la communication sont deux domaines que j’ai pu maîtriser grâce à une alternance précédente au sein de la société Arconic.



J’ai également pu toucher au digital learning grâce à la conception deux maquettes destinées à une méthodologie prédictive et agile.



Je souhaite à présent mettre en pratique ces différentes compétences pour mon futur poste qui sera l'occasion d'en acquérir de nouvelles.



Mes compétences :

Rgpd

Communication digitale

Communication visuelle

Illustration

Gestion de projet

Communication interne

Digital painting

Conception graphique

Conception pédagogique

Communication externe

Graphisme

Montage vidéo

Mise en page

Klaxoon

CSS

Microsoft PowerPoint

PAO

Krita

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop

Adobe After Effects

Adobe Premiere

HTML

Wordpress

Adobe InDesign

Microsoft Word