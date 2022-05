Paulia Gaillard FOUNDATION

QUI NOUS SOMMES ?



Notre mission

Notre mission est de prévenir la pauvreté en contribuant à la réussite éducative des jeunes HAITI, dès leur conception jusqu'à l’âge majoritaire, par le développement de leur plein potentiel. Pour y parvenir, nous apportons un soutien à long terme à des organismes et des regroupements qui travaillent ensemble au développement de leur capacité à accroître de façon durable la réussite éducative de tous.

Nous entendons par réussite éducative le développement du plein potentiel de l'enfant (physique, psychologique, cognitif, social et affectif) tout au long de son parcours afin que, devenu adulte, il soit autonome et accompli, instruit, qualifié et habile socialement pour le pays et le monde.



FONDATION PAULIA GAILLARD (FOPAG HAITI)