Paulienne LUZURIER

Après six ans passés chez Petit Bateau au sein du pôle Communication en tant que Chef de Projet Image, Publicité & Relations Presse en charge actuellement des plans médias (TV, presse, affichage et digital France et International) je suis à la recherche d’un nouveau challenge professionnel.



Mes compétences :

Achats media

Achat d'espace

Négociation achats

Relations Presse

Photographie

Communication

Médias

Relations Publiques

Film publicitaire

Affichage publicitaire

Publicité

Gestion budgétaire

Production

Gestion de projet