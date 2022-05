Je suis Paulin AKOMA,Ingénieur des Techniques en Réseau et Télécoms ,dynamique et aimant le travail bien fait.J'aime le partage des connaissances et des discussions professionnelles et rationnelles.

Toujours à la quête du savoir et du savoir-faire.



Mes compétences :

Téléphonie IP

Cisco Network Technologies

TCP/IP

Mise en place des liaisons VSAT

Configuration des serveurs d'authentification ACS

Windows Server 2003,2008,2012

VPN,VLAN,WLAN

Sécurité Réseau

Câblage réseau

Wi-Fi

VSAT (Very Small Aperture Terminal)

OSI

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows Vista

Microsoft Windows 2003 Server

Linux

LAN/WAN > WLAN

IP

Dynamic Host Control protocol

Domain Name Server Protocol