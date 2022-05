Mettre au service de l'entreprise ma disponibilité, mon intégrité et mon abnégation à l’accomplissement du travail bien fait. Servir de manière polyvalente et m’imposer par la compétence.



Mes compétences :

Recouvrement de créances

Redaction convention sous seing privé

Gestion juridique de l'entreprise

Matérialisation et Gestions des garanties