Paulin AYISSI TSIMI.

Planteur naturel de cacaoyer, propriétaire de terrains et champs cacaoyer depuis 57 ans en 2014, je suis recyclé en technique de mise en place de champ et de transformation agroalimentaire de cacao et autres, expérimenté en consommation nutritionnelle & thérapeutique de plusieurs produits et sous-produits biologique du cacao.

Je prouve la maîtrise des activités techniques issus d'une bonne formation diplômée, au Cameroun et en République d'Allemagne, en mécanique de réparation de toutes classes d'appareils & sections de métiers d'automobilisme, de même, toute utilisation en entreprise, concessionnaire services avant & après vente, ateliers de maintenance, fabrication normalisée des pièces mécaniques, génie conception & réalisation des machines de facilitation à la transformation agroalimentaire.



Premier artisan Camerounais & africain à inventé une machine artisanale, la DECORTIQUEUSE DES FEVES DE CACAO, et bien d'autres machines et pièces au respect des normes de technologie.

Garagiste pédagogue, je prouve la maîtrise de transfert de savoir-faire de toutes mes activités, tant théorique que pratique aux apprenants de deux sexes, sur le tas d'une manière dualiste ou alterné, par consultation dans des organisations au Cameroun (Fonds National de l'Emploi...) et écoles techniques, colloque & séminaires de formations.

Promoteur d'une petite entreprise d'encadrement de mes activités, le GAREP, (Garage Ayissi Automobile Relève Professionnelle), à initié un un GIC des mécaniciens associés dans la régions du centre du Cameroun, & une fédération nationale des agriculteurs, artisans & associés pour la relève professionnelle, autour de ses groupes, une solidarité socio-professionnelle, dès la base de production du cacao d'environ 500 tonnes par année.

J'ai déjà installé plusieurs petites unités artisanales d'amélioration des récoltes du cacao, & de transformation artisanale des fèves de cacao, dans plusieurs régions du Cameroun, participe à la vulgarisation du cacao, je manifeste l'esprit d'une bonne équipe technique dans GAREP du manoeuvre au cadre ingénieur, autour des activités que nous exerçons, dans le système intégré de l'agriculture (cacao) à l'artisanat (machines complets (à fonctionnement manuel (photo-voltaÏque) ou automobile (thermique à carburant ou électrique) pour mise en place d'unité artisanale de transformation de cacao & autres, de même la disponibilité annuelle de tous les sous-produits de la transformation du cacao: 1000 litres de Jus de cacao; 25 tonnes des Fèves de cacao améliorées; 3000 litres de Beurre de cacao de plusieurs modes appropriés d'extraction (1°-à froid; 2°-à froid-chaud & 3°-à chaud), 6000 litres de Suc de cacao(...); 6 tonnes de Poudres de cacao (...), 22 tonnes de Chocolat brut sont transformés durant une année.

Vous avez tous les jours au siège du GAREP, une exposition des produits du cacaoyer.

Des machines artisanales pour transformer le cacao.

Une équipe de personnes bien qualifiés au service agricole & artisanale.

Vous pouvez me contactez E-mail: garepcacao@yahoo.fr et au Tel: Bureau (237) 22 85 54 44 / (237) 22 10 71 52 / (237) 74 70 56 39 / (237) 99 61 27 18. Installée localisable au département du Mfoundi à Yaoundé 7e à la région du centre du Cameroun.

Je reste disponible à toutes demandes ou commandes, collaboration & partenariat au développement au tour de mes activités quotidiennes.

Paulin AYISSI TSIMI.







Mes compétences :

Gestion des compétences