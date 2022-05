Paulin Bertrand je suis un jeune actif parisien.

Passionné par le sport, ancien sportif de haut niveau (Football et Golf) j'aime les challenges.



J'ai voyagé en Angleterre, en Australie pour améliorer mon anglais et découvrir de nouvelles cultures ce qui m'a permis d’acquérir une maturité reconnu au niveau professionnelle.



Outre le sport et les voyages je m’intéresse à l'actualité (Courrier Internationale, le Monde,rue89 ...), l'art contemporain (Banksy, Fairey Shepard,Andy Warhol...).



Actuellement chef de projet marketing/évenementiel au sein de l'agence Panenka.

Panenka est une agence de communication opérationnelle, spécialisée en marketing direct.

En 2013 nous avons entre autre géré sur le tour de France les caravanes Haribo, Festina et Air corsica, mise en oeuvre de l'opération nationale de Streets marketing "participatif" pour les 40 ans du Dragibus, la technoparade avec Haribo PIK, le décanatiion avec Festina...



Nous sommes actuellement en phase de développement commerciale, nous proposons des opérations clés en main.



Mes compétences :

Illustrator

Commercial

Relationnel

Photoshop

Dreamweaver

Communication

Marketing

Sport Business