Technicien Supérieur en Informatique industrielle et Maintenance.



COMPETENCES TECHNIQUES



- Technico-commercial

- Gestion des systèmes informatiques

- Câblage réseau et configuration

- Maintenance de matériels informatiques

- Assistance aux utilisateurs

- Electronique

- Programmation des PIC

- Graphisme 2D et 3D



Mes compétences :

Graphisme 2D et 3D