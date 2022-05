Paulina DEMAN

Chargée de clientèle, je travaille au développement commercial plus précisément l'ouverture de franchises au siège THERAFORM depuis le mois d'octobre 2013.



Le réseau se développe au rythme d’environ 15 ouvertures par an, en France et en Europe, sur des bases solides et saines, étayées par d’excellents résultats.

Les plastithérapeutes qui animent le réseau sont tous des professionnels rigoureusement sélectionnés pour leurs compétences et leurs qualités humaines et formés par nos soins.