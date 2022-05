Paulina ZELAZNA

Responsable recrutement de la BU Industrie, Retail, Service, Énergie, Utilities, je suis en charge de proposer de nouveaux talents à nos clients Grands Comptes.



En recherche d'une nouvelle opportunité professionnelle? N'hésitez pas à me contacter pour échanger sur votre parcours et les opportunités au sein de Consort.

Postes à pourvoir actuellement:

Ingénieur système Linux/ virtualisation/ sauvegarde

Ingénieur Télécom vidéoprotection

CDP Radio

Assistant CDP télécom

Ingénieur Réseaux MPLS

Ingénieur d'Affaires

N'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations. A bientôt!



Mes compétences :

Recrutement

Recrutement IT

Gestion de projet

Sourcing

Gestion d'équipe

Management