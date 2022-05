Pauline ALLEAUME

Actuellement en poste en tant que responsable de l'activité stratégie Digitale chez Neos-SDI Toulouse, je gère une équipe de passionnés qui mettent en oeuvre des outils innovants en digitalisation interne d'entreprise.

En tant que chef de projets et consultante outils collaboratifs et AMOA, mon profil est résolument tourné vers les utilisateurs et les usages qu'ils peuvent faire de leur outils informatiques, et plus précisément en termes d'outils collaboratifs.



Mes compétences :

Gestion de projet

Création de site web

Développement web

Conception fonctionnelle

Recette fonctionnelle

Communication interne

Plateforme collaborative

Intranet