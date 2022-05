Infirmière depuis 7 ans, je suis en reconversion professionnelle pour être secrétaire comptable. Je suis disponible pour un contrat de professionnalisation afin de passer le titre de secrétaire comptable.

Je suis une personne motivée et dynamique. Je m'adapte vite et j'ai un bon sens de l'organisation.

Je maîtrise les logiciels Word et Excel.



Mes compétences :

Organisée

Rigoureuse

Adaptabilité

Observatrice

Écoute

Word

Excel