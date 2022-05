Je suis actuellement en formation BTS Comptabilité et Gestion des Organisations à l’ Ecole Supérieure des Services aux Entreprises à Caen. En effet, après 12 ans d'expérience dans le domaine de la coiffure, j'ai décidé d’effectuer une reconversion professionnelle par le biais d'un Congé Individuel de Formation et j’ai choisi le secteur de la comptabilité par goût et également parce qu’il correspond à ma formation initiale.



Mes compétences :

Cegid

HP 3000

Sage