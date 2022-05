Pauline ARNOUX

Actuellement jeune diplômée ingénieur de l'école de chimie, polymères et matériaux de Strasbourg, je suis à la recherche de mon premier emploi. Au sein de l'école j'ai choisi d'étudier la spécialité polymères du fait de leurs utilisations dans des domaines très divers et par cohérence avec mes projets professionnels.

Les secteurs industriels dans lesquels je souhaiterais travailler et évoluer sont le sport, le packaging ou les adhésifs.

Suite aux cours qui m'ont été enseignés, j'ai développé un goût plus prononcé pour la physique des polymères avec leur mise en oeuvre, la rhéologie, les tests sur les objets finis, la caractérisation, mais je reste ouverte à toute autre proposition.