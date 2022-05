Pauline AUDEBERT

Je m'appelle pauline, j'ai 20 ans et je suis actuellement en recherche d'emploi fleuriste. Je n'est pas de diplôme mais je c'est faire des bouquets rond, long et en hauteur je c'est également faire des composition floral.



J'ai appris à faire des pièce de deuil comme les coussin rond, les coeur, les dessus de cercueil, coussin conique et d'autre.



Je n'est pas eu la chance de faire des pièce de mariage.



Je suis une personne motivée pour en savoir plus sur le métier que je veux faire



Mes compétences :

Encaissement

Interflora

Composition floral

Bouquets

Entretien des locaux

Entretien des plantes

Conseil clients