Pauline BACH GEMIGNANI

Après 10 ans dans l'univers des médias et de la publicité (agence et régie) je me suis orientée vers les métiers de l'accompagnement professionnel, les bilans de compétences et l'outplacement.

Formée au Bilan de Compétences et OUtplacement à l'Institut Léonard de Vinci (2006)

Certifiée MBTI Niveau I



Mes compétences :

Publicité

Bilan de compétence

Outplacement

Coaching

Internet

Reclassement

Management

Communication