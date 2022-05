Pauline BAILLEUL

En CDI depuis peu, j'explore le métier de responsable d'affaires (principalement dans les domaines de l'éclairage public et de la basse tension).

Le milieu du BTP apporte ses challenges au quotidien, en particulier pour une femme et en temps de crise.

Des défis de taille à relever, un rythme soutenu demandant suffisamment d'organisation pour savoir faire face aux imprévus, c'est ce qu'il me faut pour progresser continuellement et m'épanouir.



Mes compétences :

ingénieur