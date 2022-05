Pauline BALVA

Passionnée par le Web et les nouvelles méthodes de communication, je m’oriente vers le métier de webmaster.



Je passe mon temps libre à lire, écouter de la musique ou à jouer sur mon PC. Je pratique le handball depuis mes 6 ans et je viens de commencer la course à pied de façon régulière. J’ai également suivi une formation de jeune sapeur pompier pendant 4 ans.



Vous pouvez me retrouver sur LinkedIn ou le réseau Alumni de l’université de Strasbourg (membres seulement).



N’hésitez pas à me contacter !



Mes compétences :

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel 2010

Wordpress

Microsoft Word 2010

Adobe Photoshop

Adobe Dreamweaver

Artisteer

PAO

HTML / CSS