Pauline BANDIERA

Bonjour, je suis actuellement en poste chez Zodiac Aerospace. Je suis responsable du changement d'ERP pour le service SAV. Je suis en charge de valider les phases de tests de cet ERP, de former les équipes à son utilisation et de gérer les transferts de données de l'ancien au nouvel ERP.

Mon contrat arrivant à terme, je suis en recherche d'un poste d'ingénieur en production.



Mes compétences :

Visual Basic for Applications

Solidworks

Pro/ENGINEER

Java

Audit interne

Microsoft Office

Audit