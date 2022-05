Pauline BARACCO

Je suis actuellement intermittente du spectacle.

Travaillant dans différentes entreprises ou pour différents réalisateurs, je suis essentiellement basée sur Paris et Lyon mais reste très mobile.



Spécialisée dans le mixage audiovisuel je participe à de nombreux courts-métrages, pub, voix off, animations... mais sais rester polyvalente en travaillant également dans le spectacle vivant, la prise de son, la sonorisation ...



Tout en restant dans cette polyvalence, j'ai passée une formation artificier C4T2 en mars de cette année.

Grâce à cette formation, je peux assurer un spectacle sonore et pyrotechnique.





Mes compétences :

Prise de son

Mixage audio

Régisseur

Bruitage