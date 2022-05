Pauline BARAFFE

Étudiante en licence LEA (langues étrangères appliquées) anglais-japonais, parcours échanges internationaux à Paris 7 Paris Diderot.



Actuellement en échange à Chuo University à Tokyo, je suis autonome et je m'adapte vite à mon nouvel environnement. Animée par l'envie d'apprendre, j'aime me lancer des challenges et m'implique avec sérieux dans mes projets.



Intéressée par les métiers du marketing, de la communication et du commerce international.



Mes compétences :

Rédaction de dossier

Anglais opérationnel

Réseaux sociaux

Gestion de sites internet