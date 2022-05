Pauline BARRON

Technicienne supérieure en biologie/biochimie depuis 14 ans en R&D à Sanofi, j’ai acquis une expérience professionnelle solide qui me permet de m’adapter rapidement à de nouvelles fonctions et de travailler de manière autonome. Mon esprit d’équipe et ma personnalité enjouée me permettent de m’intégrer facilement au sein d’un groupe et de garder en toutes circonstances le sourire.

Mon cursus professionnel est plus particulièrement axé vers l’immunologie et l’oncologie.

Ma formation continue m’a permis de rester au fait des nouvelles avancées scientifiques et techniques, et mes compétences s'appliquent aussi bien à la biologie cellulaire qu’à la biochimie et la pharmacologie. Curieuse de nature, j'aspire chaque jour à élargir mes connaissances dans ces domaines.





Mes compétences :

Immunofluorescence, Cytométrie de flux, Western Bl

Culture cellulaire, transfections, tranduction vir

Stimulation, différenciation, migration, proliféra

Expérimentations in vivo sur souris, implantation

Extraction d'ARN cellulaire, RT-PCR, PCR, northern