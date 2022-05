Pauline BAS

Mon parcours effectué à l’ENSICaen m’a permis d’acquérir des connaissances approfondies en science des matériaux et notamment lors de ma spécialisation dans les matériaux polymères (mise en œuvre et propriétés physiques des polymères). En effet, l’étude des métaux, céramiques et polymères ainsi que les techniques de caractérisation de l’ensemble de ces matériaux nous ont été enseignées en école d’ingénieur. L’ENSICaen m’a également permis de consolider mes acquis dans le domaine de la chimie. Parallèlement à mes études d’ingénierie, j’ai obtenu un Master 2 de Recherche en Science des Matériaux à l’Université de Caen, complétant ainsi mes connaissances dans ce domaine.



Mes compétences :

matériaux

Matériaux polymères

Polymères