Bonjour,



Je m'appelle Pauline Bauné, j'ai actuellement un niveau de deuxième année de Licence et je souhaiterais intégrer une licence professionnelle l'année prochaine en Chimie, soit « Chimie analytique, contrôle, qualité, environnement » soit "Méthodes physico-chimiques d'analyses". Selon les licences et les villes où elles sont dispensées, le programme d'alternance diffère.



Je recherche donc un contrat de formation en alternance afin de consolider mon choix de carrière et d’acquérir une expérience professionnelle qui soit en relation avec mes études. Je sais que cette année scolaire et professionnelle va être éprouvante, mais je suis vraiment très motivée. D'abord parce que le domaine de la chimie me passionne vraiment et ensuite parce qu'il ne me reste plus qu'une année afin d'obtenir mon diplôme et accéder à la vie active.

Naturellement aimable et volontaire, je pense m’intégrer facilement à une de vos équipes.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Internet