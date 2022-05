Pauline BAYLE

Jeune diplômée, je viens d'obtenir mon master en commerce international de l'école sup de Co Reims.

Également titulaire d'une licence de Chinois, et ayant vécu un an à Pékin, j'aimerais ensuite travailler en relation avec ce pays, dans la communication ou l'export.

Je parle également anglais (107/120 au TOEFL), italien (car d'origine italienne), et allemand (un stage à Berlin et 6 mois d'échange à Francfort).

N'hésitez pas à me contacter !



Mes compétences :

Culture chinoise

Coordination

Marketing digital

Communication

Office

Marketing