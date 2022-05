Pauline BECHADE

Après 7 ans passées dans le domaine de l'isotechnie en tant qu'ingénieur qualité et qualifiacations puis responsable du même service, j'ai décidé de m'investir dans un autre domaine totalement différent à savoir l'aéronautique.

J'ai intégré la société labinal sur le site de Charmeil pour laquelle je m'investis depuis plusieurs mois en tant qu'ingénieur qualité sur les programmes Airbus. Garante de la qualité sur ces programmes et du suivi des non conformités, je suis en relation directe avec les ateliers de fabrication et tous les services liés à la production.

D'un naturel plutôt adaptable et à aller de l'avant, j'ai réussi à m'intégrer et à m'adapter progressivement au diverses technologies.





Mes compétences :

Biologie moléculaire

R&D

Qualité

Assurance qualité

Amélioration continue

Biotechnologies

Bonnes Pratiques de Fabrication

Gestion de projet

Culture cellulaire

Immunologie

Industrie pharmaceutique

Management

Bactériologie