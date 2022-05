Pauline BELLON DE CHASSY PAUTRE

Je suis revenue sur Bordeaux depuis 4 ans. J'ai eu la chance d'exercer des métiers que j'ai choisis. Me voici dans l'immobilier chez Cabinet Bedin depuis bientôt 3 ans. Je m'y sens très à ma place dans ce métier . Les personnalités ou situations nouvelles attisent ma curiosité et me proposent quelques défis auxquels je dois m'adapter ou trouver des solutions.j'aime !



Mes compétences :

Prospection commerciale

Développement commercial

Adaptabilité

Esprit d'équipe

Aisance relationelle

Esprit d'initiative

Autonomie professionnelle