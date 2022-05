Pauline BERHAULT

Diplômée d'un master de Géographie mention aménagement et collectivités territoriales, je saurai mettre à l'oeuvre mon dynamisme et ma motivation pour concevoir et piloter vos projets de territoire.

Je porte un intérêt particulier aux problématiques des espaces ruraux et périurbains comme celles de l’articulation ville/ campagne et agriculture ou du développement des mobilités douces et autres alternatives à la voiture individuelle.



Mes compétences :

Informatique

Finances publiques

Enquêtes

Animation de réunions

Travail en équipe

Méthodologie

Diagnostic de territoire

Veille juridique et législative