Pauline BERTRAND

Diplômée en aménagement et urbanisme à la Sorbonne en septembre 2011, j'ai complété ma formation initiale par un diplôme de spécialisation et d'approfondissement en architecture et projet urbain à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Paris Belleville cette année. Tout au long de mon parcours universiataire, j’ai souhaité multiplier les expériences professionnelles afin de visualiser concrètement le panel des thématiques sur lequel un urbaniste peut intervenir. Je suis actuellement chef de projets chez Séquano Aménagement (SEM de la Seine-Saint-Denis).



Savoir faire :

- Réalisation d’études et analyses urbaines

- Réalisation de diagnostics territoriaux

- Réalisation de projets urbains à différentes échelles

- Suivi et montage de projet

- Instruction d’autorisations d’urbanisme

- Connaissances réglementaires : urbanisme, environnement, outils fonciers

- Maitrise des systèmes d’exploitation Macintosh et Windows

- Maitrise du Pack Office

- Maitrise des outils graphiques : Illustrator, Indesign, Photoshop, ArcGis

- Notions : Autocad, MapInfo, 3DSMax, Access, Sketchup



Savoir être :

- Capacités d’analyse et de synthèse

- Aisance rédactionnelle

- Sens de l’organisation

- Rigueur

- Expression orale

- Autonomie

- Capacité à travailler au sein d’équipes pluridisplinaires

- Capacité d’adaptation

- Curiosité intellectuelle



Mes compétences :

Urbanisme