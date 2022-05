Pauline BILHAC

Diplômée d'un Master en Management avec une spécialisation en gestion financière, j'ai cherché, tout au long de mon parcours professionnel et scolaire, à affiner mes connaissances sur les spécificités du secteur associatif. J'ai d'ailleurs choisi d'analyser ce secteur lors de mon mémoire de fin d'études intitulé « Le paradoxe du management associatif : Comment concilier la fonction politique et la fonction gestionnaire des associations d'action sociale ? ».



Comme détaillé dans mon CV, je cumule plus de deux ans d’expériences professionnelles en gestion de projet et gestion financière, qui m’ont permis de consolider mes compétences analytiques et financières, mais aussi de développer mes capacités organisationnelles et relationnelles. A ce jour, la rigueur, l’autonomie et l’adaptabilité sont les trois mots qui semblent le mieux caractériser ma façon de travailler.



Mes compétences :

Analyse financière

Comptabilité

Gestion budgétaire

Gestion de projet

Contrôle de gestion