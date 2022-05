Pauline BINET

Après un BTS Management des Unités Commerciales, j’ai obtenu une licence professionnelle spécialisée en Commerce et Management. Depuis, j’ai réintégrer l’entreprise Leroy Merlin en tant que conseillère de vente.



Mes deux dernières expériences dans le secteur de la grande distribution spécialisée aux côtés de Leroy Merlin et de Brico Dépôt m’ont permis d’appréhender concrètement les métiers de Conseillère de vente et de Responsable de rayon. Grâce à ces périodes passées en entreprise, j’ai pu développer des compétences en termes de relation clients, animations commerciales, merchandising, gestion des stocks ainsi que le suivi et l’analyse des ventes au quotidien. Autant d’éléments nécessaires pour pouvoir atteindre les objectifs magasin dans des conditions optimales.



Mes compétences :

Outils bureautiques

Merchandising