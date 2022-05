Pauline BLANCHER

Actuellement en fin de formation à l'Ecole Supérieure des Professions Immobilières à Nantes et bientôt titulaire d'un Mastère professionnel en Audit, Expertise, Conseils, option Property Management, je suis à la recherche d'un poste de gestionnaire d'actifs tertiaires junior.



A la suite de mon Bachelor "Gestionnaire d'affaires immobilières" et d'une première expérience en matière de gestion locative dans le cadre de mon stage d'étude, j'ai orienté ma formation vers l'immobilier d'entreprise. Depuis septembre 2016, je travaille en qualité d'alternante à la direction immobilière territoriale ouest de la SNCF au sein du pôle valorisation et cessions.



Sérieuse et très disponible vous pourrez compter sur ma motivation, ma curiosité et mon sens de l'engagement, d'autant plus fort qu'à l'aube de ma carrière, la réussite de ce projet professionnel sera pour moi essentielle.