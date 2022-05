Pauline BOCQUET

Etudiant la communication depuis maintenant 5 ans sous différentes de ces formes, je réalise aujourd'hui mon alternance au sein de MAN Truck & Bus France (groupe Volkswagen).



Après une première année au service Marketing et Communication, je suis aujourd'hui au sein du service commercial des Véhicules d'Occasion où j'ai l’opportunité de réaliser un travail plus en amont de développent Commercial et Marketing ancrée sur la stratégie et la proximité avec les forces commerciales.