Pauline BODINIER

La manipulation de matériaux, du souvenir des rêves et d'images est le point de départ de mon approche plastiques.

Les objets réalisés, donnent une image réelle à ce qui devait être une image statique de la pensée.

La porcelaine, les paillettes, la feuilles d'or, les perles, revêtent les objets d'une entité chimérique.

Les volumes s'appréhendent comme des accessoires de théâtre, déclenchent des images poétiques dans les quelles on se projette un instant pour croire à l'impossible.

Objets hybrides ou incongrues, ils invitent au récit et mettent à l'épreuve notre imagination.