Pauline BONNET, 26 ans, diplômée d'un Master 2 de Biologie Intégrative, spécialité Neurosciences Cognitives et Comportementales. Mon objectif est d'accéder à un poste d'ingénieur d'études, d'ingénieur de recherches ou d'assistante de recherche.

Je souhaite d'intégrer une entreprise / un laboratoire où innovation et excellence sont les maîtres mots. En effet, ces qualités me semblent indispensables afin, en tant qu'employés, de toujours chercher à se renouveler, et ainsi repousser ses propres limites. Grâce à ma formation et à mes différentes expériences professionnelles, j'ai acquis dynamisme, rigueur, détermination, esprit d'équipe ou encore capacités d'adaptation, qualités que je pourrai utiliser dans mon futur emploi.